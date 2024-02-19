نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة أسوان تستضيف دورة تدريبية متخصصة في الخطة البحثية لطلاب الخدمة الاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة أسوان، برعاية كريمة من الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس الجامعة، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية، والدكتور محمد عبدالعزيز، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، دورة تدريبية بعنوان "اعداد الخطة البحثية" لطلاب الدراسات العليا في مجال الخدمة الاجتماعية.

ترأست الجلسة الافتتاحية السيدة الدكتورة عبير الجيلاني، رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية، حيث قدمت الترحيب للحضور الكريم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب. وأكدت على أهمية هذه الدورة التدريبية في تطوير مهارات البحث العلمي لدى الطلاب، تم تقديم جدول زمني مفصل لمحتوى الدورة.

انطلقت الجلسة الأولى بإشراف الدكتور علي دندراوي والدكتور حماده السيد، حيث تمت مناقشة خطوات إعداد الخطة البحثية وتسليط الضوء على الصفات الأساسية المطلوبة للباحثين،وفي الجلسة الثانية، التي ترأستها السيدة الدكتورة أمينة الجالي والدكتور محمد الطويل، تمت مناقشة صياغة المفاهيم في دراسات وبحوث الخدمة الاجتماعية والموجهات النظرية ذات الصلة.

تضمنت الدورة ورشة عمل تم تنظيمها بإشراف السيدة الدكتورة نبيلة لطفي والسيد الدكتور إيهاب محمد، حيث تم توضيح الفرق بين الخطة البحثية وخطوات البحث العلمي، بالإضافة إلى توجيه الحضور حول صياغة الخطة البحثية بشكل فعال.

في ذات السياق انطلقت الدورة بجلسة افتتاحية حضرها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، حيث رحب السيد الدكتور عبد المنعم الجيلاني، رئيس القسم، بالحضور وألقى كلمة ترحيبية،تلا ذلك جدول زمني تم شرحه للمشاركين بمحتوى الدورة.

تضمنت الدورة عدة جلسات تدريبية تناولت مواضيع مختلفة:

بدأت الجلسة الأولى بمناقشة خطوات إعداد الخطة البحثية والصفات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الباحث.

في الجلسة التالية، تم التركيز على صياغة المفاهيم في دراسات وبحوث الخدمة الاجتماعية والموجهات النظرية ذات الصلة.

تضمنت الدورة أيضًا ورشة عمل تركزت على توضيح الاختلاف بين الخطة البحثية وخطوات البحث العلمي، وتم تعزيز فهم المشاركين لعملية صياغة الخطة البحثية بشكل فعال.

أشير في الورشة إلى أهمية تكرار التدريب في جميع جوانب البحث وضرورة تطوير خطة البحثية للقسم.

اختتمت الدورة بتوزيع الشهادات في حفل حضره الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية، تأكيدًا على أهمية الدورة وتقديرًا لجهود المشاركين فيها.