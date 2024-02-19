بتخفيضات تصل لـ30%.. التجهيزات الأخيرة لافتتاح معرض أهلا رمضان بالعمرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 11:30 مساءً - تستعد محافظة الجيزة لافتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بالعمرانية، غدًا الثلاثاء، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

يعد معرض "أهلًا رمضان" بالعمرانية أحد أكبر معارض "أهلا رمضان" على مستوى الجمهورية، حيث يقام بشارع ترعة الزمر على مساحة 2000 متر، وجارٍ تجهيزه لعرض كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية طوال فترة عمله، ومنها الأرز والمكرونة والزيت والسكر والدقيق والتوابل واللحوم والدواجن وبلح وياميش رمضان.

وتواصل محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين تجهيز المعرض الثاني لـ"أهلًا رمضان" في إمبابة على مساحة 800 متر، والثالث في البدرشين على مساحة 450 متر، حيث تستهدف هذا العام إقامة 10 معارض لـ"أهلًا رمضان" لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين.