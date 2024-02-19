وزير الرياضة: نستهدف وصول المنتخب الوطني لكرة القدم لكأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 11:30 مساءً - قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي على تلبية دعوة الزمالك، وزيارته اليوم، وموجها الشكر ايضا لنادي الزمالك على حسن الاستقبال.

تابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC" أن هذه الصورة الجيدة التي نريد تصديرها للكرة المصرية، موضحا أن الفترة الماضية شهدت هذا النوع من المبادرات، ونتمنى استمرار هذه الحالة الايجابية التي تسود المشهد حاليا.

في حديثه ذكر "صبحي" رحيل العامري فاروق، موضحًا أن سيرته تأتي بكل الخير في كل المناسبات الرياضية.

واصل: "هدفنا مع المنتخب الوطني لكرة القدم الوصول إلى كأس العالم 2026، موضحًا أنه يوجد تواصل مع محمد صلاح".

اختتم:" نتمنى تشجيع كافة الجماهير المصرية للمنتخب المصري، لافتًا إلى أن المشهد يحمل إيجابية للفترة القادمة.