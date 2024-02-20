نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وحوي يا وحوي" أسعار فوانيس رمضان وأماكن بيع فوانيس رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "وحوي يا وحوي" أسعار فوانيس رمضان وأماكن بيع فوانيس رمضان 2024، مع اقتراب شهر رمضان المبارك في مصر لعام 2024، ينتظر المسلمون بفارغ الصبر هذا الشهر المبارك، وفي هذا الوقت القصير المتبقي، يعبر كل فرد بطريقته الخاصة عن فرحته بهذا الشهر الكريم.

ومن بين أبرز الأنشطة التي تجسد احتفالية رمضان هو شراء فوانيس رمضان، فهي تُعتبر هدية جميلة يُمكن لأي شخص تقديمها لآخر، تتفاوت أسعار الفوانيس لهذا العام، حيث تبدأ من نحو 50 جنيهًا وتتغير حسب حجم الفانوس وتصميمه.

أسعار فوانيس رمضان في مصر لعام 2024

يعد فانوس رمضان هو إحدى العادات الأساسية التزام لشهر رمضان المبارك، حيث أنه يفعل جو من السعادة التي لا تضاهي، وتأتي أسعار فوانيس رمضان على نحو التالي:

فوانيس رمضان التي تكون مصنوعة من قماش الخيمة تتراوح أسعارها ما بين 50 و200 جنيه.

فوانيس رمضان التي تعمل بالحجارة البطارية تحتوي على أغاني رمضان يتراوح سعرها ما بين 120 و200 جنيه.

فوانيس رمضان البلاستيكية المضيئة يتراوح سعرها على حسب الحجم نحو ما بين 10 و145 جنيه

فوانيس رمضان التي تكون مصنوعة من الخشب يتراوح سعرها نحو ما بين 90 و300 جنيه.

فوانيس رمضان التي تكون مصنوعة خصيصا الأطفال يتراوح سعرها من 350 جنيه

فوانيس رمضان التي تكون مطلية بالذهب تتراوح نحو سعرها من 135 جنيه.

كما يوجد فوانيس رمضان جديد مصنوعة من الكريستال والاكليرك تتراوح أسعارها ما بين 200 و390 جنيه.

فوانيس رمضان التي تكون من الصاج يتراوح سعرها حسب الأحجام ما بين 130 و250 جنيه.

وتأتي أسعار فوانيس رمضان الكبيرة التي تكون مصنوعة من الصاج والنحاس وتستخدم في تزيين الشوارع يتراوح سعرها ما بين 550 و3000 جنيه.

أماكن في مصر لشراء فوانيس رمضان

هناك أيام قليلة بقدوم أجمل أيام السنة ويبدأ الجميع بتحضير لشهر رمضان المبارك، كما يقصد العديد من الأهالي من مختلف المحافظات أماكن متواجد فيها بين فوانيس رمضان لعام 2024 الشهيرة في محافظة القاهرة وذلك نظرا لتوفير الأحجام المتنوعة والأسعار التي تكون أرخص ثمنًا من المحافظات إنها سوف تكون تتضمن مختلف أنواع الفوانيس، وتكون من أبرز الأماكن بيع الفوانيس هي: