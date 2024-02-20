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أحمد جودة - القاهرة - التموين تعلن عن الفئات المستحقة 100 جنية اضافية علي التموين، تم تداول في الفترة السابقة أن الوزارة قدمت مساعدة إضافية بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين، في ظل ارتفاع الأسعار وتحديات المعيشة التي يواجهها المواطنون، وقد أثر ارتفاع سعر الدولار بشكل غير طبيعي في الفترة الأخيرة على أسعار جميع السلع، بما في ذلك السلع الغذائية وغيرها.

وبالنظر إلى اقتراب شهر رمضان، حيث يحتاج المواطنون إلى شراء العديد من السلع الغذائية، فإن بعضهم قد تخلى عن شراء السلع غير الضرورية ولكن، سنوضح الآن ما إذا كانت زيادة ال 100 جنيه على بطاقات التموين حقيقية أم لا.

حقيقة 100 جنية اضافية علي التموين

تداول هذا الخبر في جميع محافظات مصر أنه سيتم صرف هذا المبلغ في شهر مارس القادم 2024 على جميع البطاقات التموينية، ومن أجل توضيح الحقيقة للمواطنين ردت وزارة التموين على هذه الأخبار وقالت الآتي:

أنه في العام الماضي تم دفع نفس هذا المبلغ على مجموعة كبيرة من البطاقات التموينية، وقد فرح معظم الشعب بهذا الدعم.

وصلت مدة هذا الدعم الإضافي في العام الماضي إلى 6 أشهر متواصلين دون انقطاع.

و أضافت الوزارة أنه سيتم إضافة هذا الدعم قريبا مرة أخرى ولكن لبعض الفئات التي تحتاج إلى هذا الدعم، أي الطبقة الأقل من متوسطة.

كما أنها لن تستطيع توفير هذا الدعم لكافة البطاقات التموينية لكافة الأسر.

علاوة على ذلك، نوهت الوزارة أنه من الأفضل أن لا يستمع المواطنين إلى الشائعات التي تداولت في هذه الأيام، وأن يقوموا بالتأكد منها من خلال صفحة الوزارة الرسمية التي تبث عليها كافة القرارات.

الفئات المستفيدة بدعم وزارة التموين

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم إضافة هذا الدعم لمجموعة محددة من الأسر، حيث تحتاج فئات معينة إلى هذا الدعم بسبب ضيق المعيشة وقلة السيولة، لذلك ستكون هذه الفئات كالتالي: