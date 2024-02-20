نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التموين تعلن عن أماكن الحصول على كارت الخبز الجديد قبل رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التموين تعلن عن أماكن الحصول على كارت الخبز الجديد قبل رمضان 2024، يمكن للمواطنين الحصول على بطاقات صرف الخبز من مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، حيث يتيح لهم التعبئة بأي مبلغ مالي يختارونه.

يمكن شراء هذه البطاقات بأي مبلغ من المال، سواء كان ذلك بمبلغ 50 أو 100 جنيه، وهذا يضمن لهم الحصول على الخبز بسعر التكلفة لذا، يمكنكم الآن معرفة مواقع الحصول على الكارت الجديد للخبز.

أماكن الحصول على كارت الخبز الجديد

بطاقة الخبز الجديدة يستفيد منها أكثر من 30 مليون مواطن لا يملكون بطاقة تموينية، حيث تستكمل وزارة التموين والتجارة الداخلية خططها لتزويد السكان الذين لا يحملون بطاقات تموينية بالخبز المحلي المدعوم عبر استخدام البطاقة الذكية.

وأضافت أن العرض لحاملي البطاقة غير التموينية هو 10 أو 20 رغيفًا مثلًا بالسعر الحر وأوضحت أن سعر رغيف الخبز على بطاقة الخبز الجديدة سيكون جنيهًا واحدًا للرغيف وذلك بعد حساب تكلفة تصنيعه وعدد الأرغفة التي يحصل عليها كل مواطن.

وأكدت وزارة التموين أن حاملي البطاقة الجديدة من غير البطاقة التموينية سيتمكنون من شراء رغيف الخبز زنة 90 جرامًا على البطاقة الجديدة بتخفيض يتراوح بين 25 و30% عما سيدفعونه من المخابز السياحية.

والبلدي المدعوم على البطاقة التموينية سيكون مطابقا في مواصفاته لبطاقة الخبز الذكية لكن تكلفته أقل من السوق المحلي حسب محضر المباحثات بين شعبة المخابز ووزارة التموين.

كيفية الحصول على كارت خبز مسبوق الدفع

يحصل حاملو البطاقات التموينية على الخبز والمواد التموينية بأسعار مخفضة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وكجزء من جهودها الحالية لتخفيف العبء على السكان تحرص الوزارة أيضًا على إعطاء الخبز المحلي لحاملي البطاقات غير التموينية بالتكلفة الحقيقية.

حيث سيتم بيع الخبز بأقل من تكلفته عند توزيعه، حيث سيتم تسعيره بسعر التكلفة التي توجد في الأسواق، وعندما يتم تطبيق هذا النظام يستطيع الشخص الذي لا يملك بطاقة تموينية شراء الخبز المحلي بسعر التكلفة من خلال توفير بطاقات ذكية مسبقة الدفع للأشخاص غير المسجلين في التموين.

ويبلغ عدد المسجلين على البطاقات التموينية نحو 72 مليون نسمة، وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي على توفير الخبز المدعوم لهم حيث يحصل كل حامل بطاقة على خمسة أرغفة خبز يوميًا بتكلفة خمسة قروش. وتعمل الوزارة حاليًا على توفير الخبز محليًا أيضًا وذلك تماشيًا مع رغبة الوزارة في تقديم خبز عالي الجودة وبتكلفة معقولة.