نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا موعد التقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد جمعة عن توفر فرص عمل في وزارة الأوقاف، حيث يتعين شغل 2000 وظيفة، تشمل فئات مختلفة من العمال والأئمة. تم فتح باب التقديم لهذه الوظائف عبر الإنترنت، وستتاح لنا الفرصة في هذا التقرير لشرح الرابط وكيفية التقديم. ومع ذلك، يتعين على المتقدمين توفير بعض الشروط الضرورية، ونتمنى التوفيق لجميع الراغبين في التقديم.

وظائف وزارة الأوقاف

عن طريق بعض الخطوات البسيطة يمكن التقديم على الوظائف حيث يتبع التالي:

قم بالولوج أولا إلى بوابة الوظائف الحكومية.

انقر على الوظائف المتاحة للاطلاع عليها.

اختر التقديم بالوظائف المتاحة.

انتقل إلى استمارة التقديم الإلكترونية.

أملأ كافة البيانات التي توجد في الاستمارة.

أرفق كافة المستندات المطلوبة منك.

أخيرا انقر على كلمة تسجيل، وبهذا يتم تسجيل طلبك بنجاح.

شروط التقديم في مسابقة الأوقاف 2024

في إطار التقدم إلى الوظائف المعلنة بوزارة الأوقاف يمكننا ذكر بعض الشروط الواجب توافرها:

التقديم لكل من يحمل تقدير مقبول على عكس المسابقات السابقة حيث كان من شروطها الحصول على تقدير جيد.

يمكن التقديم على وظائف العمال لمن هم حاصلين على مؤهل أقل من متوسط.

أيضا يمكن التقديم لمن هم في عمر الـ 40 عام.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأوقاف 2024

على المتقدم أن يوفر بعض أوراق التقديم على الوظيفة، وتلك الأوراق كالآتي:

صورة شخصية للمتقدم.

نسخة من المؤهل الدراسي.

أيضا نسخة من بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون البطاقة سارية.

كذلك نسخة من شهادة الخدمة العسكرية.

أما في حالة الإعاقة فيجب توفير شهادة التأهيل لمن هم من ذوي الهمم.

أخيرا نسخة من صحيفة الحالة الجنائية ويشترط أن تكون سارية.

وصل الإيداع البنكي.

التخصصات المطلوبة لوظيفة إمام وخطيب

كذلك تمت الإشارة إلى التخصصات المطلوبة والتي تتضمن ما يلي: