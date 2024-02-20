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أحمد جودة - القاهرة - "الحق اشتري بسرعة".. تعرف على أسعار شنطة رمضان 2024 بالأسواق، بدأت شنط رمضان تظهر في أكبر المتاجر والأسواق، مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر.

يعتبر شهر رمضان شهر الخير والبركة، حيث تتزايد الأعمال الخيرية، بما في ذلك توزيع شنط رمضان على المحتاجين والفقراء. تتفاوت أسعار الشنط الرمضانية حسب مكوناتها والمحتويات التي تحتويها، ومن المؤكد أن هناك تشكيلة متنوعة تناسب جميع الأذواق والميزانيات. لمزيد من التفاصيل، تابعونا.

أسعار شنطة رمضان 2024 بالأسواق.. شنط رمضان

تستعرض بوابة الفجرالإلكترونية من خلال السطور التالية كل ماتريد معرفتة عن أسعار شنطة رمضان 2024 بالأسواق بمختلف الاماكن والاسعار

شنطة رمضان في أولاد العثيم

سعر شنطة رمضان في أولاد العثيم يصل إلى 155 جنيه ومن مكوناتها ومحتوياتها ما يلي:

كيس أرز 900 جرام من يزن.

زجاجة زيت واحدة 600 مللي.

سكر بمقدار كيلو واحد فقط.

إضافة إلى كيس مكرونة 300 جرام.

أيضا كيس صلصة 35 جرام.

شاي العروسة 40 جرام.

فضلا عن كيس ملح 225 جرام.

علبة بلح 400 جرام.

شنطة رمضان في الراية ماركت

سعر شنطة رمضان في الراية ماركت فإنه يعرض شنطة رمضان بسعر 190 جنيه ومن ضمن مكوناتها ما يلي:

كيس أرز 900 جرام.

عدد 2 كيس مكرونة وزن الواحد 275 جرام.

أيضا كيس صلصة 35 جرام.

إضافة إلى كيلو سكر واحد.

كذلك كيسين من الملح وزن الواحد 200 جرام.

إضافة إلى كيس من الفول 250 جرام.

شنطة رمضان في أولاد رجب

سعر شنطة رمضان في هايبر أولاد رجب فإن سعرها يصل إلى 170 جنيه وتتضمن مكوناتها ما يلي:

كيلو سكر واحد.

قطعة سمن وزنها 350 جرام.

أيضا كيلو واحد من الأرز.

كيس صلصة 135 جرام.

باكو شاي العروسة 400 جرام.

كذلك كيس مكرونة بوزن 350 جرام.

شنطة رمضان في خير زمان

سعر شنطة رمضان في خير زمان فإنه يعرض شنطة رمضان بقيمة 250 جنيه ومن محتوياتها ما يلي:

زجاجة من الزيت 700 جرام.

كيلو واحد سكر.

علبة سمن وزنها 350 جرام.

1 كيس ملح بمقدار 500 جرام.

عدد 2 كيلو من الأرز.

كيس مكرونة بوزن 350 جرام.

شاي بوزن 40 جرام.

أيضا كيس صلصة بوزن 280 جرام.

شنطة رمضان في بنده مصر

سعر شنطة رمضان في بنده مصر يصل سعرها إلى 200 جنيه مصري ومحتوياتها تتضمن ما يلي: