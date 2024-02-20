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أحمد جودة - القاهرة - "افرحوا يا بنات يلا وهيصوا" تعرف على أسعار فوانيس رمضان 2024، مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتباين أسعار فوانيس رمضان في مصر لعام ٢٠٢٤، ينتظر المسلمون في مصر هذا الشهر بشغف. الوقت المتبقي على قدوم رمضان يقترب بسرعة، وكل فرد، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، يعبر عن فرحته بطرق متنوعة.

ومن بين الأنشطة التي تبرز في شهر رمضان هو تألق فوانيس رمضان، حيث يُعتبر الفانوس هدية جميلة يمكن لأي شخص تقديمها لآخر تتفاوت أسعار الفوانيس لهذا العام، حيث تبدأ من ٥٠ جنيهًا وتتحدد الأسعار بناءً على حجم الفانوس.

أسعار فوانيس رمضان 2024

يعد فانوس رمضان هو إحدى العادات الأساسية التزام لشهر رمضان المبارك، حيث أنه يفعل جو من السعادة التي لا تضاهي، وتأتي أسعار فوانيس رمضان على نحو التالي:

فوانيس رمضان التي تكون مصنوعة من قماش الخيمة تتراوح أسعارها ما بين 50 و200 جنيه.

فوانيس رمضان التي تعمل بالحجارة البطارية تحتوي على أغاني رمضان يتراوح سعرها ما بين 120 و200 جنيه.

فوانيس رمضان البلاستيكية المضيئة يتراوح سعرها على حسب الحجم نحو ما بين 10 و145 جنيه

فوانيس رمضان التي تكون مصنوعة من الخشب يتراوح سعرها نحو ما بين 90 و300 جنيه.

فوانيس رمضان التي تكون مصنوعة خصيصا الأطفال يتراوح سعرها من 350 جنيه

فوانيس رمضان التي تكون مطلية بالذهب تتراوح نحو سعرها من 135 جنيه.

كما يوجد فوانيس رمضان جديد مصنوعة من الكريستال والاكليرك تتراوح أسعارها ما بين 200 و390 جنيه.

فوانيس رمضان التي تكون من الصاج يتراوح سعرها حسب الأحجام ما بين 130 و250 جنيه.

وتأتي أسعار فوانيس رمضان الكبيرة التي تكون مصنوعة من الصاج والنحاس وتستخدم في تزيين الشوارع يتراوح سعرها ما بين 550 و3000 جنيه.

أماكن بيع فوانيس رمضان 2024

هناك أيام قليلة بقدوم أجمل أيام السنة ويبدأ الجميع بتحضير لشهر رمضان المبارك، كما يقصد العديد من الأهالي من مختلف المحافظات أماكن متواجد فيها بين فوانيس رمضان لعام 2024 الشهيرة في محافظة القاهرة وذلك نظرا لتوفير الأحجام المتنوعة والأسعار التي تكون أرخص ثمنًا من المحافظات إنها سوف تكون تتضمن مختلف أنواع الفوانيس، وتكون من أبرز الأماكن بيع الفوانيس هي: