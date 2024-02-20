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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| الاوقاف تعلن عن موعد التقديم في وظائف وزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية، تم الإعلان عن فتح باب التقديم لوظائف وزارة الأوقاف بإشراف الدكتور محمد جمعة، حيث تُطلب مجموعة من الوظائف تتضمن 2000 موظف، بينهم عمال وأئمة.

تم فتح باب التقديم على هذه الوظائف إلكترونيًا، وسنقدم الرابط المباشر للتقديم في الفقرات التالية، بالإضافة إلى شرح طريقة التقديم. يُطلب من المتقدمين الاطلاع على الشروط اللازمة للتقديم قبل بدء عملية التقديم، ونأمل قبول جميع الأشخاص المستحقين للوظائف.

وظائف وزارة الأوقاف

عن طريق بعض الخطوات البسيطة يمكن التقديم على الوظائف حيث يتبع التالي:

قم بالولوج أولا إلى بوابة الوظائف الحكومية من " هنا " .

. انقر على الوظائف المتاحة للاطلاع عليها.

اختر التقديم بالوظائف المتاحة.

انتقل إلى استمارة التقديم الإلكترونية.

أملأ كافة البيانات التي توجد في الاستمارة.

أرفق كافة المستندات المطلوبة منك.

أخيرا انقر على كلمة تسجيل، وبهذا يتم تسجيل طلبك بنجاح.

شروط التقديم في مسابقة الأوقاف 2024

في إطار التقدم إلى الوظائف المعلنة بوزارة الأوقاف يمكننا ذكر بعض الشروط الواجب توافرها:

التقديم لكل من يحمل تقدير مقبول على عكس المسابقات السابقة حيث كان من شروطها الحصول على تقدير جيد.

يمكن التقديم على وظائف العمال لمن هم حاصلين على مؤهل أقل من متوسط.

أيضا يمكن التقديم لمن هم في عمر الـ 40 عام.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأوقاف 2024

على المتقدم أن يوفر بعض أوراق التقديم على الوظيفة، وتلك الأوراق كالآتي:

صورة شخصية للمتقدم.

نسخة من المؤهل الدراسي.

أيضا نسخة من بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون البطاقة سارية.

كذلك نسخة من شهادة الخدمة العسكرية.

أما في حالة الإعاقة فيجب توفير شهادة التأهيل لمن هم من ذوي الهمم.

أخيرا نسخة من صحيفة الحالة الجنائية ويشترط أن تكون سارية.

وصل الإيداع البنكي.

التخصصات المطلوبة لوظيفة إمام وخطيب

كذلك تمت الإشارة إلى التخصصات المطلوبة والتي تتضمن ما يلي: