السفير المصري يسلم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية أندونيسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 11:33 صباحاً - قام السفير ياسر الشيمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أندونيسيا بتسليم أوراق اعتماده سفيراً لدى حكومة جمهورية إندونيسيا، إلى فخامة السيد جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا.

هذا، وقد نقل السفير المصري لرئيس جمهورية إندونيسيا تحيات وتقدير فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي وتمنياته لشعب وحكومة إندونيسيا بمزيد من التقدم والازدهار، وأشار السفير المصري إلى العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، وأعرب عن تطلعه للعمل مع المسئولين الاندونيسيين لخدمة المصالح المشتركة، كما أكد على اهتمامه بالتنسيق والتعاون الدائم فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالدعم المتبادل بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، طلب السيد/ جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا نقل خالص تحياته وتقديره إلى أخيه السيد الرئيس عبد الفتح السيسي، وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات بين البلدين، واهتمامه الكبير بتطوير علاقات التعاون بينهما، موكداً على حرصه على استمرار التواصل والتنسيق تعزيزاً للمصالح المصرية الأندونيسية، واصفاً مصر بالشريك المحوري لبلاده في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.