نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفجرت محركات بحث جوجل بالبحث عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 والتي من المتوقع أن يتم تبكيرها وفقًا للتصريحات الأخيرة لوزارة المالية.

بدأ العد التنازلي على موعد صرف المستحقات، ويريد العاملين بالدولة أن يتعرفون على موعد الصرف المحدد وهل هناك زيادة جديدة يتم تطبيقها على رواتب الشهر الجاري فبراير، أم أن الزيادة المعلن عنها يتم صرفها على الشهر المقبل مارس.

الحد الادني للمرتبات

أعلن مجلس الوزراء منذ عدة أسابيع عن رفع الحد الأدني للأجور للعاملين في الدولة بنسبة 50%، وتم تعديل المرتبات، وجاءت الزيادة في إطار تحسين ظروف معيشة العاملين في ظل التدهور الاقتصادي وغلاء الأسعار، تابعوا معنا الفقرات التالية من المقال لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024



بعد 48 ساعة فقط تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين في الدولة وجميع المصالح الحكومية والاقتصادية بتاريخ يوم الخميس الموافق 22 من فبراير الجاري وحتى نهاية الأسبوع القادم الأربعاء 28 من فبراير 2024 على أن تكون عملية الصرف لمدة 5 أيام فقط من خلال البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM وتبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور المعلن عنها شهر مارس القادم وليس مع صرف رواتب شهر فبراير الجاري.

قائمة الزيادة الجديدة للحد الأدنى لأجور العاملين



هناك زيادة جديدة في المرتبات يحصل عليها العاملين في الدولة بجميع الهيئات والمصالح الحكومية بدايةً من شهر مارس المقبل 2024 على أن تأتي الزيادة المعلن عنها قبل وبعد على النحو التالي:.