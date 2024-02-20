نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم: تشكيل لجان لمراجعة الاستمارات الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالمدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن المدارس الثانوي العام على مستوى الجمهورية، قامت بتشكيل لجان لمراجعة الاستمارات الخاصة بطلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2024.



وأكد المصدر، ان مهمة اللجان التأكد من صحة البيانات الموجودة داخل الاستمارة الإلكترونية، خاصة الأسم والمواد الدراسية التي سيؤدى فيها الطالب الامتحان والشعبة وذلك قبل تسليم الاستمارات إلى كنترولات الثانوية العامة.



ووجهت المدارس جميع الطلاب المتأخرين عن تسجيل استمارة التقدم للامتحانات، بسرعة الانتهاء من كتابة البيانات عبر موقع الوزارة من خلال البريد المدرسى لكل طالب، موضحة أن التقدم للامتحانات يكون بملء وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة.



جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت لطلاب الثانوية العامة، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024.



ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة من هنا

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024



يذكر ان، يوافق يوم الخميس القادم الموافق 22 من فبراير 2024 الجاري، أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة لعام 2024، ويبدأ تسليم الاستمارات في المدرسة، بدء من يوم 11 فبراير وإلى يوم الخميس 29 فبراير 2024.



فيما تنطلق امتحانات الثانوية العامة من يوم 22 يونيو 2024 المقبل، طبق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني للعام الدراسي الجاري لعام 2023/2024، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.



وانطلاق أول بث تجريبي لمحاضرات الصف الثالث الثانوى العام، من مدرسة كفر شكر الرسمية لغات، بمحافظة القليبوبية، إلي جميع مدارس المرحلة الثانوية بإدارة كفر شكر التعليمية بالقليوبية.



وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وذلك لجذب الطلاب للمدارس وحضور المحاضرات بانتظام وان المحاضرات يقوم بإلقائها نخبة متميزة من المعلمين الأكفاء.