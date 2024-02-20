وزارة العمل : فعاليات تسليم شهادات إعفاء التجنيد وكشف طبى لذوى همم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 12:31 مساءً - شاركت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، فى فعاليات حفل نظمته محافظة المنوفية بقيادة اللواء ابراهيم ابو ليمون المحافظ ، لتسليم شهادات الإعفاء التجنيدى وتوقيع الكشف الطبي لذوى الهمم ، وتكريم الابطال من ذوى الهمم المتميزين فى المجالات المختلفة ، والتفوق الرياضي بالإرادة الحقيقية ، ودمجهم بالمجتمع ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف" بقصر الثقافة بالمنوفية ، بحضور اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة ، والعميد محمد معوض مدير المخابرات الحربية بالمنوفية ، والعميد محمد عبد المنعم قابيل مدير منطقة تجنيد وتعبئة طنطا، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد أبو شنب مدير المستشفى العسكري بالمحافظة ،والعميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى خدمة أبناء المحافظة والمقيمين فيها من ذوى الهمم والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم من برامج التدريب المهنى المجانية و فرص العمل اللائقة لهم لدمجهم فى سوق العمل ..

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الإهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى سوق العمل والإستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق أهداف التنمية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتنفيذ سياسة الوزارة فى توفير مزيد من فرص العمل داخل المنشآت التى يعمل فيها 20 عاملاً فأكثر لإستيفاء النسبة المقررة التى حددها القانون رقم 10 لسنة 2018 ، وأضاف مدير المديرية أنه افتتح فعاليات الحفل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حيث قدم الشكر لجميع القيادات التنفيذيه فى المنوفية التى تمد يد العون والمساندة والدعم بكل طاقتها لأولادنا من ذوى الهمم وعلى راسهم مديريه العمل بالمنوفية، وأشاد بدورها الرائد فى احتضان ابنائنا ودمجهم لسوق العمل والمجتمع ، يأتي ذلك في إطار التعاون التام بين محافظة المنوفية ووقياداتها التنفيذيه والقوات المسلحة لتقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا من ذوى الهمم ، ومن جانبه قدم مدير المديرية الشكر لمحافظ المنوفية لجهوده المضنية فى خدمة أبناء المحافظة وخصوصا اولادنا من ذوى الهمم وإلى إدارة التجنيد ولقيادتها التنفيذية ومايقدموه من أسلوب حديث وراقى يرتقى ببلادنا إلى أفاق جديدة، ولابنائنا من ذوى الهمم مؤكداً دعمه الكامل لأبنائه من ذوى الهمم في مختلف المجالات ، ومؤكدا أن الاعاقة الحقيقة هى اعاقة الروح وليست اعاقة الجسد ،والاعاقة الحقيقة أن يرى الإنسان نفسه عاجز عن الفكر والتطور واقتناعه التام بأنه لا يستسلم إلا صغار العقول وأكد لذوى الهمم بأن الإنسان ما دام حياً يستطيع أن يصنع المعجزات ..

وأضاف مدير المديرية حرصه على الاهتمام بهم وتشجيعهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم والتأكيد على حقوقهم مما يساهم في دمجهم في كافة القطاعات وتوفير فرص العمل المناسبة لهم لدمجهم فى سوق العمل داخل المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الهمم و أنه حريص دائما في تقديم الخدمات للمواطنين بالمنوفية ولا سيما أبنائنا من ذوى الاولى بالرعاية والحماية وأن مكتبه مفتوح طيلة الوقت لأولادنا من ذوي الهمم وذلك من أجل توفير سبل الراحة والأمان ورفع المعاناة والمشقة عن كاهلهم ومساعدتهم ، وفى ختام الفعاليات جرى تبادل الدروع كهدايا تذكارية ، كما ساهم ذوى الهمم فى تقديم عروض مسرحيه أثناء الحفل نالت إعجاب الجميع .