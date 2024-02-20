وزارة العمل : مقابلات شخصية لراغبى التدريب على 3 مهن لشباب الأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 12:31 مساءً - أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأقصر عن تنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين على التدريب المهنى المجانى على مهن الطاقة الشمسية والأشغال اليدوية ، وتدريب الفندقة الشاملة ، بالمحافظة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الأسبوع الجارى الموافق 20 و 21 و 22 فبراير الجارى ، والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة وأيضا ذوى الهمم ويشترط السن من 18 الى 35 سنة ، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى WFPالتابع لمنظمة الأمم المتحدة ، وذلك فى ضوء جهود المديرية لتحقيق رؤية الوزارة فى إعادة تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل وإطلاق مشروع مهني 2030 ، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخ عمالة مدربة على اعلى مستوى في سوق العمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة لاسيما بين صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر.

وأوضح الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر بأن هذه التدريبات المجانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل ، وتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل وتنمية مهارات الشباب على تلك المهن بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، وأضاف مدير المديرية أن إدارة التدريب المهني قامت منذ شهر يوليو 2024 بتخريج متدربين على عدة ورش منها دورتين للتسويق الإلكتروني ، ودورة الفندقة الشاملة ، ودورة الأشغال اليدوية ، ودورة الخياطة والتفصيل ، وجارى تنفيذ دورتين تدريبيتين على مهن صيانة المحمول ، وصيانة الكمبيوتر ، حيث يمنح المتدرب خلال التدريب بدل إنتقال مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي ..‏