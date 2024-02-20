وزارة العمل : ندوة للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية في المجال الصحي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 12:31 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن إدارة السلامة و الصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة مطروح نظمت مبادرة "سلامتك تهمنا " والتى أطلقتها الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل أمنة، وذلك بمقر مركز جراحة القلب و القسطرة التداخلية والمدرسة الثانوية الفنية للتمريض ، ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، لتوعية العاملين بالمنشآت بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية و الميكانيكية والبيولوجية والسلبية وكذلك التعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة ، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن ..

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل ، وأضاف مدير المديرية أنه جرى تنظيم الندوة بالتعاون مع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة ، والدكتور إبراهيم حرب مدير مركز القلب وكوثر محمد إبراهيم مدير مدرسة التمريض بمطروح ، مؤكداً استمرار جهود المديرية ومكاتبها التابعة فى تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت الموجودة داخل المحافظة فى مختلف قطاعات العمل بمطروح..