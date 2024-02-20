وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية ينشط الجهاز المناعى لمواجهة العدوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 12:32 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية هو حقنة تعطى بإبرة فى الذراع لتنشط الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد العدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الأنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وأوضح الدكتور مصطفى المحمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، أن الحصول على لقاح الأنفلونزا يحمى بنسبة كبيرة، حيث ثبت أن التطعيم ضد الأنفلونزا يقلل من خطر الإصابة بالفيروس بنسبة تتراوح بين 40% و60%.

وعن مدى فاعلية اللقاح إذا تم تكراره أكثر من مرة في موسم الشتاء الواحد، أشار مدير التطعيمات في تصريح لليوم السابع، إلى أنه لا توجد حتى الآن أي توصيات عالمية بتكرار لقاح الأنفلونز الفيروسية في نفس الموسم، بحجة تعزيز المناعة ضد الأنفلونزا سوي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 شهور إلى 9 سنوات، خاصة عند الحصول على اللقاح لأول مرة، والتوصية هنا تكون الحصول على جرعتين بينهم شهر، وبعد ذلك يحصل على جرعة واحدة سنوياً، أما في باقى الأشخاص بداية من 9 سنوات فما فوق فالجميع له جرعة واحده خلال الموسم ولا فائدة من تكرار تلقي اللقاح خلال نفس الموسم.