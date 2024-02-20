نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم ندوة لمناقشة كتاب "الأيديولوجيا الفاتنة سير كتابات المتشددين المحدثين" الخميس 22 فبراير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "الأيديولوجيا الفاتنة سير كتابات المتشددين المحدثين".

يشارك فى النقاش الخبيران في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبدالفتاح، والدكتور وحيد عبدالمجيد، والدكتور عمرو عبدالمنعم باحث في سسيولوجيا الفتوى، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ الفلسفة الإسلامية فى جامعة القاهرة، والأديب والروائى علاء سعد حميدة.

ويدير اللقاء الدكتور فؤاد السعيد الباحث فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك يوم الخميس 22 فبراير الساعة السادسة مساءً، في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع في مبنى النقابة.