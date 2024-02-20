أخبار مصرية

“الصحفيين” تنظّم مسرحية “يلا نلعب ثورة” الإثنين 26 فبراير

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم مسرحية “يلا نلعب ثورة” الإثنين 26 فبراير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة أحدث إصدارات الكاتبة الصحفية هالة فهمي مسرحية (يلا نلعب ثورة).

يدير الندوة الكاتبة الصحفية والأديبة/ نفيسة عبد الفتاح، يشارك في المناقشة،أ. د/ محمد عبد الله حسين أستاذ الأدب الحديث والنقد ووكيل كلية دار العلوم جامعة المنيا،  أ.د/ عمر فرج رئيس قسم المسرح والدراما بكلية الآداب جامعة بني سويف.

تقام الندوة فى الساعة السادسة مساء الإثنين 26 فبراير في قاعة طه حسين بالدور الرابع.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا