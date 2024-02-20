“الصحفيين” تنظّم مسرحية “يلا نلعب ثورة” الإثنين 26 فبراير

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أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة أحدث إصدارات الكاتبة الصحفية هالة فهمي مسرحية (يلا نلعب ثورة).

يدير الندوة الكاتبة الصحفية والأديبة/ نفيسة عبد الفتاح، يشارك في المناقشة،أ. د/ محمد عبد الله حسين أستاذ الأدب الحديث والنقد ووكيل كلية دار العلوم جامعة المنيا، أ.د/ عمر فرج رئيس قسم المسرح والدراما بكلية الآداب جامعة بني سويف.

تقام الندوة فى الساعة السادسة مساء الإثنين 26 فبراير في قاعة طه حسين بالدور الرابع.