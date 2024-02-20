نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصدر بالتعليم": توجيه تعليمات هامة للمدارس بشأن مناهج الشهر الأول بالفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تعليمات مشددة من الموجهين الأوائل بكل بمادة، لجميع المدارس بضرورة الالتزام بخريطة توزيع المنهج.



وأكد المصدر، أنه تم توزيع خريطة توزيع المنهج الدراسي، بالفصل الدراسي الثاني، على جميع المدارس، للالتزام بمنهج شهر فبراير.

وأضاف، ان تم التشديد على الانتهاء من منهج شهر فبراير، قبل تحديد موعد امتحانات الشهر.



وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات للمديريات التعليمية، لضبط العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، من خلال دعم القرائية بالمدارس للصفوف الأولى، ومتابعة ظاهرة التسرب التعليمي وإعطاء أولوية واهتمام للتعليم المجتمعي.

وأكد وزير التربية والتعليم على إعداد خطة للرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية "حياة كريمة، مبادرة التعليم حياة مع فودافون، مبادرة أنت الحياة"، والاهتمام بكل الأنشطة والمسابقات.

