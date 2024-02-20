نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل الوزير: مستعدون لرفع كفاءة وتجديد شبكة الطرق الداخلية بتنزانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع وزير الأشغال التنزاني، لبحث التعاون المشترك.

وأكد وزير النقل، أهمية التعاون المشترك في مجال المناطق الصناعية الموجودة على أرض تنزانيا والتي تطمح في زيادة عدد مصانعها أو في مجال تطوير ميناء دار السلام أو خط السكك الحديدية الحالي والتعاون في إنشاء ميناء جاف ومناطق لوجستية في منطقة كوالا.

وناقش الجانبان، أهم طرق ربط المشروعات بعضها البعض وهي شبكة الطرق الداخلية في تنزانيا بالإضافة إلى الطريق الرئيسي البري الذي يربط مصر بتنزانيا في إطار طريق القاهرة كيب تاون والذي يمر بـ 10 دول إفريقية بداية من أقصى شمال مصر بطول 1158 كم ومنها في جمهورية تنزانيا الاتحادية تقريبا بنفس المسافة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى قيام مصر حاليا بالعمل حاليا على إنهاء أعمال التطوير لتسهيل حركة التنقل والتجارة بين كل الدول الإفريقية.

وشدد على أن وزارة النقل مستعدة للتعاون مع وزارة الأشغال التنزانية في رفع كفاءة وتجديد شبكة الطرق الداخلية بتنزانيا على مراحل وخاصة الطرق التي تخدم المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية بالإضافة إلى التعاون في تطوير القطاع التنزاني بطريق القاهرة كيب تاون.

كما أن الوزارة على أتم الاستعداد أيضا للتعاون مع وزارة الأشغال التنزانية في مجال التعليم والتدريب في ظل وجود المعهد القومي للنقل والجامعات المصرية المختلفة والمتخصصة في مجال إنشاء الطرق الرئيسية والطرق الداخلية والتدريب على استخدام المعدات الحديثه في إنشاء وصيانة الطرق وفي المجالات الأخرى التي تختص بها وزارة الأشغال التنزانيه مثل الكباري والمنشآت الحكومية في إنشاء المباني الجديدة أو صيانة المباني.

وفي النهايه، تقدم الوزير بالشكر على الاستقبال الحافل والاستضافة، كما دعا وزير الأشغال التنزاني ورؤساء الهيئات التابعة لزيارة مصر والاطلاع على كل ما هو جديد وكل ما تحتاجه تنزانيا.