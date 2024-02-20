الوزير: مستعدون للتعاون المشترك في رفع كفاءة وتجديد شبكه الطرق الداخلية بتنزانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 01:28 مساءً - التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع وزير الاشغال التنزاني لبحث التعاون المشترك

حيث اكد وزير النقل على أهمية التعاون المشترك في مجال المناطق الصناعية الموجوده على ارض تنزانيا و التي تطمح في زياده عدد مصانعها او في مجال تطوير ميناء دار السلام او خط السكك الحديديه الحالي وكذلك التعاون في انشاء ميناء جاف ومناطق لوجستيه في منطقة كوالا

وناقش الجانبان اهم طرق ربط المشروعات بعضها البعض وهي شبكه الطرق الداخليه في تنزانيا بالاضافه الى الطريق الرئيسي البري الذي يربط مصر بتنزانيا في اطار طريق القاهرة كيب تاون والذي يمر ب 10 دول افريقيه بدايه من اقصى شمال مصر بطول 1158 كم ومنها في جمهوريه تنزانيا الإتحادية تقريبا بنفس المسافه

واشار الفريق مهندس كامل الوزير الى قيام مصر حاليا بالعمل حاليا على انهاء اعمال التطوير لتسهيل حركه التنقل والتجاره بين كل الدول الافريقيه

مشيرا إلى أنه خلال زيارته لمنطقه السويس الصناعية الجديدة حيث توجهت على جزء منه بالاراضي التنزانيه حيث انه مطلوب استكماله لربط الجنوب والشمال بالاراضي التنزانية

مؤكدا اننا في مصر قد قطعنا شوط كبير في تطوير الطرق

وأن وزارة النقل المصرية على اتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الاشغال التنزانيه في رفع كفاءة وتجديد شبكه الطرق الداخلية بتنزانيا على مراحل وخاصة الطرق التي تخدم المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية بالاضافة الى التعاون في تطوير القطاع التنزاني بطريق القاهرة كيب تاون

وكذلك فإن وزارة النقل على اتم الاستعداد ايضا للتعاون مع وزارة الاشغال التنزانيه في مجال التعليم والتدريب نظرا لان لدينا المعهد القومي للنقل والجامعات المصرية المختلفه والمتخصصه في مجال انشاء الطرق الرئيسية والطرق الداخلية وكذلك التدريب على استخدام المعدات الحديثه في انشاء وصيانة الطرق وكذلك في المجالات الاخرى التي تختص بها وزارة الاشغال التنزانيه مثل الكباري والمنشآت الحكومية في انشاء المباني الجديدة او صيانه المباني

وفي النهايه تقدم الوزير بالشكر على الاستقبال الحافل والاستضافه الكريمة كما اكد الوزير على دعوه الوزير الاشغال التنزاني ورؤساء الهيئات التابعه لزيارة جمهوريه مصر العربيه الاطلاع على كل ما هو جديد وكل ما تحتاجه تنزانيا موجود داخل مصر كما توجه الوزير بالشكر للحكومه التنزانيه والشعب التنزاني الشقيق