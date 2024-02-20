«الداخلية» تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 01:29 مساءً - واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر ، الشرقية ، البحيرة ، المنوفية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:



مديرية أمن الأقصر



ضبط(عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الأقصر ، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى).ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا ، وبحوزته(1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى - طلقة).



مديرية أمن الشرقية



ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الزقازيق ، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - طبنجة وعدد من الطلقات – سيارة).



مديرية أمن البحيرة



ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة

أبو المطامير ، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية وعدد من الطلقات).



مديرية أمن المنوفية



ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة شبين الكوم ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (400,000) أربعمائة ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.