أخبار مصرية

ضبط هارب محكوم عليه بـ 70 حكم بإجمالي 48 سنة حبس في بني سويف

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 01:29 مساءً - فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

 

- ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة ، محكوم عليه بالإعدام شنقاً فى جناية "قتل عمد".

 

- ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة بنى سويف محكوم عليه فى (70 حكم "مستأنف ، جزئى" .. بإجمالى عقوبات بالحبس 48 سنة فى قضايا "تبديد").

 

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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