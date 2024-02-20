ضبط 363 قضية مخدرات وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 01:29 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا المخدرات



ضبط (363) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (413) متهم ضُبط خلالها الآتى :

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (177,233 كيلو جرام).

- كمية من مخدر البانجو وزنت (38,160 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,653 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,310 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الشابو وزنت ( 6,300 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,425كيلو جرام).

- كمية من مخدر البودر وزنت ( 1,043كيلو جرام).

- كمية من مخدر الآيس وزنت (436 جرام).

- كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 265 جرام).

- عدد (8247) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

تم ضبط (197 قطعة سلاح نارى بحوزة 176 متهم)، وذلك على النحو التالى :

- (9) بنادق آلية.

- (27)بندقية خرطوش.

- (12) طبنجة .

- (149) فرد محلى .

- (318) طلقة مختلفة الأعيرة .

- (15) خزينة متنوعة.

- (258) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (86978) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

- (392) حكم جناية.

- (27739) حكم حبس جزئى.

- (4614) حكم حبس مستأنف.

- (43317) حكم غرامة.

- (10916) مخالفة.

- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (7) تشكيلات عصابية ضمت (23) متهم إرتكبوا (57) حادث متنوع.

- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (52) متهم.

- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (17) متهم .

- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد (256) دراجة نارية مخالفة.

- فى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها: ضبط عدد (16 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتها .

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (24472) مخالفة مرورية متنوعة.

- فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.