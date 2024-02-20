ضبط كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 02:26 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة مركزى شرطة (الإسماعيلية - أبو صوير) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالى:-

- ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – ميزان حساس).

- ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة أبو صوير ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,200,000) ثلاثة مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.