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وزير الرياضة يطمئن على حسام حسن بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 02:26 مساءً - أطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الحالة الصحية لـ حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى ، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب متابعته مباراة الزمالك والاسماعيلى في دورى NILE.

 

وتواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مع حسام حسن ،هاتفيا للاطمئنان على صحته، وأخطر المدير الفني للمنتخب ، وزير الرياضة أنه بصحة جيدة، وأنه خضع للكشف الطبى و اتخذا كل الإجراءات اللازمة، وخرج من المستشفى ، وأنه من المقرر أن يشهد مباراة سيراميكا و الجونة بالدورى اليوم.

 

واستقرت الحالة الصحية لحسام حسن عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب مباراة الزمالك والإسماعيلى التى انتهت بالتعادل السلبى ، 

وغادر المدير الفني للمنتخب الوطنى المستشفى بعد استقرار حالته وتلقيه الرعاية الكاملة، واتخاذ كل الإجراءات  الطبية اللازمة.

 

 

 

 

 

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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