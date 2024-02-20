وزير الرياضة يطمئن على حسام حسن بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 02:26 مساءً - أطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الحالة الصحية لـ حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى ، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب متابعته مباراة الزمالك والاسماعيلى في دورى NILE.

وتواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مع حسام حسن ،هاتفيا للاطمئنان على صحته، وأخطر المدير الفني للمنتخب ، وزير الرياضة أنه بصحة جيدة، وأنه خضع للكشف الطبى و اتخذا كل الإجراءات اللازمة، وخرج من المستشفى ، وأنه من المقرر أن يشهد مباراة سيراميكا و الجونة بالدورى اليوم.

واستقرت الحالة الصحية لحسام حسن عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب مباراة الزمالك والإسماعيلى التى انتهت بالتعادل السلبى ،

وغادر المدير الفني للمنتخب الوطنى المستشفى بعد استقرار حالته وتلقيه الرعاية الكاملة، واتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة.