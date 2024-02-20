وزير التنمية الدولية الكندي يتفقد معبر رفح الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 02:26 مساءً - تفقد وزير التنمية الدولية الكندى أحمد حسين معبر رفح الدولي صباح اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى مصر. وكان وزير التنمية الدولية الكندي وصل إلى مطار العريش الدولى خلال زيارته للمحافظة، وكان في استقباله اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء.

ورحب المحافظ بالوفد الكندى على أرض محافظة شمال سيناء، مستعرضًا الجهود المصرية فى استقبال المساعدات الإنسانية التى تصل إلى المحافظة، وادخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة فى هذا الخصوص.

وأكد المحافظ على قيام المحافظة باستقبال تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات وهى على متن الشاحنات بالطريق البرى وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحرى وعلى متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

أضاف المحافظ، أنه يجرى تخزين المساعدات التى تصل إلى شمال سيناء فى عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وادخالها تباعًا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى ونظيره الفلسطينى ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" طبقا للاحتياجات الملحة فى القطاع. أعلن المحافظ عن إقامة منطقة لوجستية فى مدينة رفح المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية والاغاثية المخصصة لسكان قطاع غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة فى مدينة العريش وعلى الطرق المؤدية لرفح، بجانب تسهيل عمل الهلال الاحمر المصري.

وأكد وزير التنمية الدولية الكندى على أن هذه الزيارة تعد الثالثة لمصر، حيث شارك فى "قمة القاهرة للسلام"، فى الحادى والعشرين من أكتوبر الماضى، بجانب زيارته للقاهرة فى 8 نوفمبر الماضى بهدف تعميق العلاقات الثنائية، كجزء من العمل المستمر بشأن الوضع فى غزة، لافتا إلى أن زيارته إلى محافظة شمال سيناء ستتضمن تفقد مخازن المساعدات فى مدينة العريش وزيارة الجرحى الفلسطينيين فى مستشفى العريش العام وزيارة معبر رفح البري.