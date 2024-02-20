اقتربت أجمل الأيام.. موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر وعدد أيامها للموظفين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح موعد إجازة عيد الفطر المبارك محط أنظار كل المسلمين، وذلك بعد إعلان وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية منذ أيام قليلة عن بداية شهر شعبان في يوم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير 2024، فقد زادت التساؤلات حول موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا لبدء التجهيز لهذه المواسم العظيمة.

موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

أعلن مركز الحسابات الفلكية عن استطلاع هلال شهر شوال 1445، والذي يأتي معه عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن يبدأ شهر شوال في يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر أبريل 2024، وسوف يتم استطلاع هلال شهر شوال 1445 في يوم 29 من رمضان 1445، وقد أعلن مجلس الوزراء المصري أن موعد إجازة عيد الفطر 2024 تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024، وتستمر الإجازة حتى يوم الجمعة الموافق 12 من أبريل 2024، وبهذا تكون إجازة عيد الفطر 3 أيام لكل موظفي القطاع العام والقطاع الخاص والجهاز الإداري في الدولة.

أيام العطلات الرسمية في سنة 2024

تأتي أكثر من 10 أيام عطلة في عام 2024 للموظفين بخلاف إجازة عيد الفطر المبارك على النحو التالي: