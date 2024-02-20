نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية توضح.. مصير المتقاعدين خلال شهر يناير الماضي من الزيادة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد موافقة مجلس النواب على الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل جميع أصحاب المعاشات، يشهد مارس المقبل صرف هذه الزيادة لـ 11 مليون مواطن.

هناك استفسارات تطرأ عن الذين خرجوا على المعاش في يناير، وإذا كان سيتم صرف الزيادة الجديدة لهم أم لا، وقد قدمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إجابة وافية على هذا التساؤل.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة

قيمة الزيادة تصل إلى 15% كحد أقصى، وتحق لجميع الذين خرجوا على المعاش في يناير وفبراير من العام الحالي. يمكن للمستفيدين من هذه الزيادة الانتظار لتلقيها مع بداية شهر مارس 2024، وتختلف قيمتها حسب المعاش الذي كانوا يستلمونه أثناء خروجهم على المعاش.

الزيادة الجديدة كان من المقرر صرفها في شهر يوليو، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تقديم موعد الصرف إلى شهر مارس. يأتي هذا القرار نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة واقتراب شهر رمضان، مما يزيد الحاجة للإنفاق على الاحتياجات الأساسية. يحدد الموعد الرسمي لصرف المعاشات لشهر مارس في الأول منه.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تؤكد أن صرف المعاشات لشهر مارس سيتم في الموعد الرسمي وفقًا لتواريخ محددة، ليستفيد جميع المستفيدين من هذه الزيادة الجديدة.