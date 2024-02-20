نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع التصاعد في البحث عن رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، يشهد العديد من المواطنين حماسًا للتسجيل والاستفادة من هذه المنحة التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

سنستعرض الرابط الرسمي للتسجيل والشروط المعلنة من قبل الوزارة.

رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

تزايد اهتمام الكثير من المواطنين بأخبار التموين خلال الفترة الأخيرة نتيجة لقلة الدخل وارتفاع الأسعار. خلال الأيام الأخيرة، شهدت عمليات البحث زيادة عن رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024.

ومع ذلك، قام الدكتور "علي المصيلحي" بتوضيح الوضع خلال حديثه في إحدى القنوات الفضائية، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة حول إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لا أساس لها من الصحة. وأشار إلى أنه في حال صدور قرار كهذا، سيتم الإعلان عبر الصفحة الرسمية للوزارة.

الشروط للتسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

أفاد "المصيلحي" بأن الوزارة ستقوم باختيار الفئات الأكثر احتياجًا للمنحة، وتشمل:

1. الأرامل والمطلقات.

2. المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

3. أصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه.

4. أصحاب كارت الخدمات المتكاملة.

5. المسجلين في منحة العمالة الغير منتظمة.