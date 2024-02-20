نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تعتمد نظامًا جديدًا للدورات التدريبية بلجان القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين للقيد، إن لجنتّي القيد والتدريب بالنقابة، اتفقتا على إقرار نظامٍ جديدٍ للدورات المؤهلة للقيد بجدول تحت التمرين؛ حيث تتولّى لجنة التدريب إعداد برنامج جاد وفقًا للائحة القيد، يحصل بمقتضاه المتدرب على دورات في اللغتين العربية، والإنجليزية، والتشريعات القانونية، ومهارات الحاسب الآلي.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن ذلك جاء التزامًا بنص اللائحة التي تم اعتمادها في عام 2016، وسيتيح النظام الجديد أيضًا لأعضاء لجنة القيد، مراجعة المستندات الخاصة بكل متقدّم إلكترونيًا، ويُسهّل هذا مراجعة مستندات المتقدّمين.