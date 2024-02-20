نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في دفعة حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع إعلان بنك الإسكان الاجتماعي عن توفير شقق حديثة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، يثير الكثيرون استفسارات حول كيفية التسجيل في دفعة الحجز الجديدة لعام 2024.

يعتبر هذا المشروع واحدًا من أفضل المبادرات التي قام بها بنك الإسكان مؤخرًا.

سنقدم لكم جميع التفاصيل والشروط التي حددتها وزارة الإسكان.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية المصرية.

- يجب أن يكون عمر المتقدم للحجز بين واحد وعشرين عامًا وخمسين عامًا.

- يجب ألا يكون المتقدم ممتلكًا لأي دعم دولي آخر.

- يجب عدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية في مشروعات إسكان أخرى.

- يجب ألا يتجاوز دخل المتقدم 6000 جنيه.

- يجب دفع جميع الرسوم المقررة لضمان جدية الحجز في فروع بنك الإسكان.

الأوراق المطلوبة للحصول على شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

نسخة من بطاقة الرقم القومي.

نسخة من وثيقة الزواج إذا كان المتقدم متزوجًا.

إثبات مفردات المرتب للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

نسخة من السجل التجاري إذا كان المتقدم صاحب عمل.

نسخة من البطاقة الضريبية إذا كانت متاحة.

وثيقة تحتوي على الدخل السنوي أو الشهري الخاص بالمتقدم.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

1. الدخول إلى [صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري].

2. اختيار الوحدة المرغوبة للحجز.

3. ملء جميع البيانات المطلوبة.

4. مراجعة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

5. إرفاق جميع الأوراق المطلوبة.

6. النقر على زر الطلب.

7. الانتظار حتى تصلك رسالة نصية تحتوي على حالة الطلب.