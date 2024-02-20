نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام جديد لامتحانات لجان القيد بنقابة الصحفيين (التفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، إن النقابة ستتيح رابطًا للزملاء المتقدّمين للقيد بلجنة تحت التمرين، يمكنهم بمقتضاه بدء التسجيل في الدورات التي ينظّمها مركز التدريب بالنقابة، وذلك ابتداءً من اليوم، سيكون متاحًا على موقع النقابة الرسمي.

وأضاف في تصريحات صحفية، إنه يتعيّن على المتقدّمين ملء بياناتهم بطريقة صحيحة، وبدقة بالغة؛ حيث يمكن تصنيفهم وفقًا لتخصصاتهم في الأقسام التي يعملون بها في الصحف، حتى يُمكن توجيههم للدورات الملائمة لتخصصاتهم.

وأكد “عبدالحفيظ” أن الدورات ستبدأ من يوم 27 فبراير الجاري وحتى 7 أبريل، مشيرًا إلى أن الامتحانات التي ستُعقد عقب انتهاء الدورات التدريبية، ستكون إلكترونيًا داخل مقر النقابة؛ حيث ستخصص النقابة أجهزة الحاسوب اللازمة لإجراء هذه الامتحانات، وفقًا لعدد المتدربين، الذي لن يتجاوز 40 متقدّم في الامتحان الواحد.