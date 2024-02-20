نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار مركز التدريب بنقابة الصحفيين يكشف التفاصيل الكامل عن تطوير نظام امتحانات لجان القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن جمال غيطاس مستشار مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن إطلاق النقابة نظامًا جديدًا للدورات التدريبية التي ستُعقد بمركز التدريب، وتخصيصها أيقونة على الموقع الرسمي للنقابة، تم تخصيصها للمُتقدّمين للقيد بلجنة تحت التمرين،

وقال في تصريحات صحفية، إن المركز سيقوم بتقييم كل متقدّم للجنة القيد، حسب تخصصه، وستكون النسبة الأكبر إلكترونية، مع تقليل تدخّل العنصر البشري.

وتابع: “هذا النظام الجديد سيحقق أقصى استفادة للزملاء المُتقدّمين الجدد، وسيتم فيه تطبيق معايير تقييم دولية، للمتدربين”.

وأكد “غيطاس” أن مركز التدريب قرر تغيير طريقة الاختبارات الورقية التقليدية القديمة بالكامل، وسيتم تقديم الأوراق المطلوبة للقيد إلكترونيًا، عن طريق نظام مؤمّن بالكامل على موقع النقابة، سيتم من خلاله إدخال البيانات المطلوبة بحساب المتقدّم الخاص، وتتلقّى النقابة البيانات الخاصة بكل زميل، ويظهر وقتها جدول الدورات الـ6 الخاصة بكل فرد، وكافة المحاضرات، والمحاضرين، وجميع التفاصيل، والمواعيد.

ولفت "غيطاس” إلى وجود 248 متقدّم للجنة القيد الجديدة، ويتم فحص ملفات الزملاء من قِبل لجنه القيد، وفتح الدورات للمتقدّمين.

وأشار مستشار مركز التدريب والبحوث، إلى وجود نظام جديد للامتحانات طبقًا لمعايير دولية، سيسمح بوضع امتحانات لكل الدورات الـ6، ويتم التقييم بطريقة متخصصة، تختلف فيها الامتحانات لكل متقدّم حسب تخصصه، كمصور، أو محرر، أو غيرها؛ حيث يراعي الامتحان تخصص المتقدّم بما يضمن العدل في نظام الأسئلة والتقييم، وتتنوّع الأسئلة ما بين مقال، وموضوع، وأسئلة اختيارية، وغيرها؛ بهدف لقياس المهارات المختل للمتقدّمين.

وأوضح أن النقابة بالفعل فتحت الموقع للمتقدّم للالتحاق بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، وستبدأ الدورات من يوم 27 فبراير الجاري، وتستمر حتى أبريل المقبل، يليها الامتحانات ولجنة القيد.

وتابع: "مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين تطوّر كثيرًا، وأصبح يقدّم دورات تدريبية متخصصة في كل المجالات، لكل الصحفيين، وليس فقط الصحفيين المُتقدّمين للجنة القيد، ويتم الإعلان عن كافة تفاصيل الدورات على موقع النقابة الرسمي.