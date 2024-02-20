نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: نهدف لتأسيس وبناء جيل واع يدرك المفهوم الحقيقي للدولة الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن ثقافة السلام والأمن وتقبل الآخر وتنمية قيم الولاء والانتماء أحد المبادئ الرئيسية التي تركز وزارة التربية والتعليم على ترسيخها لدى طلابها بهدف تأسيس وبناء جيل واعي يقدر ويدرك المفهوم الحقيقي للدولة الوطنية والحفاظ على مقدراتها.

وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون سلام ولا يتحقق السلام دون عدالة، وهو ما تسعى إليه وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير منظومة التعليم بكافة جوانبها لتقديم تعليم عالي الجودة دون تمييز ليكون المتعلم معتزا بذاته فخورا ببلاده يقبل التعددية وقادر على التنافسية.



وشارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، فعاليات المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل، والذي يقام بالشراكة بين المجلس الأعلى للثقافة، بوزارة الثقافة المصرية، ومؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 22 فبراير الجاري.

وقد شهد افتتاح فعاليات المنتدى، الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وعبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة الكويتي، والرئيس عبدالله غول رئيس جمهورية تركيا السابق، وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة بجمهورية العراق، وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، ودولة الرئيس فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، والرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا السابق، ومرزوق الغانم عضو مجلس الأمة ورئيس المجلس السابق، والدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى، فضلا عن مشاركة عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم.