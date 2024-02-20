وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

سائلًا الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

جدير بالذكر أن الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد قام بإنابة اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) يوم السبت 24 فبراير 2024م الموافق 14 من شهر شعبان 1445هـــ عقب صلاة العشاء.