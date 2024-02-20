نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تعلن قبول أعضاء جدد بلجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التقدم لقبول أعضاء جدد للعمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 فبراير وحتى يوم الخميس 29 من نفس الشهر، علي أن يتم عقد اختبارات ومقابلات شخصية للمتقدمين يومي الأحد والاثنين3،4 مارس، ويتم الإعلان عن نتيجة المقابلات يوم الخميس 7 مارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي لرؤساء اللجان والنظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية، أن يتم توثيق هذه المقابلات بالصور والفيديو، علي أن يتم رفعها علي جروبات الواتس آب الخاصة بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة كل على حده.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أن ذلك في اطار حرص التعليم الفني بالوزارة علي حسن سير العمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) لعام ٢٠٢٤ وبناء على تعليمات رئيس الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية) بتحقيق أكبر قدر من العدالة داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بالتعليم الفني خاصة في مسألة الاحلال والتجديد داخل اللجان.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، ضوابط اختيار الأعضاء الجدد للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024:-

- مراعاة التجديد السنوي بنسبة لا تقل عن 30% علي الأقل من العاملين باللجنة من الأقدم إلى الأحدث لكل فئة من الفئات التالية:

- الأعضاء غير الملتزمين بنظام وضوابط العمل باللجنة والمتسببين في بعض المشاكل أثناء سير العمل، وكذلك الأعضاء الذين ارتكبوا أخطاء أثناء العمل باللجنة خلال العام الماضي، على أن تكون هذه الأخطاء مثبته بمحاضر فعلية ثم تحريرها.

- الأعضاء الأقل كفاءة في العمل وأقل تعاونًا مع الزملاء ورؤساء العمل وذلك بناء على التقييم الذي يتم بمعرفة رئيس الحجرة، وموافقة رئيس اللجنة في العام السابق فى ضوء المحاضر التي تم تحريرها في شأنهم، وتوقيعهم بالعلم أثناء الواقعة وتوقيعهم عليها بالعلم.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بتشكيل اللجنة عن العام الماضي 2023، وكذلك أسماء المستبعدين، وكشف بأسماء الأعضاء الجدد لهذا العام 2024 مختوم بخاتم اللجنة.