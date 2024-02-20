نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالحميد فراج: سنواجه القصور في رابطة النقاد الرياضيين.. وسأعمل على تنقية الكشوف وتنظيم وِرش عمل للزملاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبدالحميد فراج نائب رئيس تحرير بوابة دوت الخليج الإلكترونية، والمرشح على عضوية المكتب التنفيذي لرباطة النقاد والمحررين الرياضيين بنقابة الصحفيين، إن استقلالية الرابطة ككيان خاص بها، له لائحته التنفيذية الداخلية، وصندوقه المالي المُختص، هو أمر مهم، والحفاظ على استقلاليتها أمر ضروري.

استقلالية الرابطة

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الرابطة لا تصنع كيانًا موازيًا، ولكن تحافظ على استقلاليتها، وموقفها المستقل، مؤكدًا رفضها بشكل نهائي أن تكون غير ذلك، مع الحفاظ الكامل على أن أعضائها صحفيين، وتبعيتها للنقابة، وأنها تحت لواء وراية النقابة.

اجتماعات دورية

وأكد "فراج" أن المجلس التنفيذي للرابطة السابق كان يعاني قصورًا في الانعقاد الدوري للاجتماعات، وهو الأمر الذي يجب أن يُعالج في المجلس الجديد، خاصة وأن عقد اجتماعات دورية أمر هام؛ للمتابعة، والتنسيق، وإيجاد حلول سريعة لأي مشكلة تظهر.

وِرش عمل

وتابع: “سأعمل حال فوزي بعضوية المكتب التنفيذي للرابطة، بوضع تصوّر لوِرش عمل للصحفيين الأعضاء، تكون بمثابة مرة واحدة، حول تنظيم المؤتمرات، وحضور الفعّاليات الرياضية المختلفة، ووضع الأسئلة، ومحاورة المصادر، في الملاعب أو المؤتمرات، خاصة وأنه خلال الفترة الماضية، انتشر انطباع غير مقبول عن سلوك وأداء الناقد الرياضي، بالتالي سنعمل على تنظيم ورش عمل حول كيفية التواجد، والسؤال، وإدارة أي حدث رياضي”.

تنظيم حضور المباريات والبطولات

وفيما يخص آلية تنظيم حضور المباريات والبطولات المختلفة، أوضح "فراج" أن ذلك شهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وسيعمل على مزيد من التنظيم، بالاتفاق مع اتحاد الكرة، ورابطة الأندية، وزيادة العمل الجماعي بين أعضاء المجلس التنفيذي أنفسهم.

وكشف نيته عمل تنقية ومراجعة لكشوف الرابطة، مؤكدًا أن بها عددًا كبيرًا من الزملاء أصبحوا غير مُمارسين للمهنة، والبعض الآخر التحق بالرابطة لأسباب أخرى غير العمل الرياضي، وهو ما سيعمل على تنظيمه، متابعًا: "تخطّينا نحو 600 زميل عضو برابطة المحررين والنُقاد الرياضيين، نحو 100 منهم سيتم حذفهم بعد مراجعة الكشوف مع المؤسسات، وتنقية الجدول".

التعاون مع الأندية ورابطة الأندية

ولفت إلى ضرورة المزيد من التعاون مع الأندية الرياضية المختلفة، ورابطة الأندية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التنسيق مع المسؤولين، والجهات المعنية، وشُعبة المصورين الصحفيين، لتنسيق دخول الزملاء للمباريات والبطولات المختلفة، مضيفًا: "للحق هذا التنسيق تحسّن كثيرًا خلال الفترة الماضية، وإن كنّا نعاني أزمة بنسبة 100%، الآن الأمر أصبح لا يزيد عن 20%، وسنعمل على إنهاء هذا الملف بالكامل".

وأشار "فراج" إلى أنه يتمتّع بعلاقات طيبة مع جميع المناصب، وفي حالة التوفيق أو عدمه، سيكون داعمًا للمجلس المقبل، وسيتعامل مع الأسماء التي ستوّفق بالنجاح، لتخطّي القصور.

خطاب الكراهية في الإعلام الرياضي

وفيما يخص ملف التحريض وخطاب العنف في الإعلام الرياضي، كشف "فراج" أن هذا الملف يحتاج مزيدًا من العمل، ولكنه شهد تطوّرًا إيجابيًا خلال الفترة الماضية، وتحسنًا ملحوظًا حتى أصبح التوجّه العام من المسؤولين والأندية والنُقّاد أنفسهم يتجه إلى سبيل أفضل، حتى شهدنا زيارة من مجلس النادي الأهلي لنادي الزمالك، متوقعًا أن يعقبها زيادة أخرى من مجلس نادي الزمالك للنادي الأهلي، لإنهاء هذا الملف بالكامل خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "شهدنا خلال الفترة الماضية بعض المسؤولين، سواءً في إدارات الأندية، أو في بعض وسائل الإعلام، بدأوا يلفظوا المتسببين في حالة التعصب الرياضي التي كنا نشهدها، وأصبح دورهم الآن غير موجودًا، الزملاء أعضاء الرابطة أغلبهم جزء أساسي في إعداد البرامج والظهور في القنوات الفضائية، ومسؤولين عن تجهيز المحتوى المُقدّم على الإعلام الرياضي، ومن خلال التنسيق معهم، هذا سيساعد في تقديم محتوى جيد، يعمل على نبذ الاحتقان والتعصب".

انتخابات الرابطة

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين أنها تلقت خلال فترة التنازلات والطعون طلبات تنازل الزميل أسامة دعبس المرشح على منصب نائب رئيس الرابطة، والزملاء نادر عبد الباقى، ومحمد تركى، ومحمد القاضى، وياسر التهامى، المرشحين على منصب عضوية المكتب التنفيذى.

يذكر أن النقابة فتحت باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من السبت 17 حتى الإثنين 19 فبراير 2024م، وأعلنت الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الرابطة، الذين لهم حق التصويت، وهم المسددون لاشتراك النقابة.

وتُجرى الانتخابات يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024م من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الساعة السابعة مساءً بالدور الرابع فى النقابة لاختيار (رئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق - ستة أعضاء).

اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضى شوقى حامد، وتضم فى عضويتها الناقد الرياضى الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضى خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتى، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.