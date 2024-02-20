أحمد جودة - القاهرة - موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بعد الزيادات الجديدة.. هل هناك زيادة أم لا؟

يبحث الكثير من الأفراد بشغف واهتمام عن الموعد المتوقع لصرف مرتبات شهر فبراير، ويتزايد الاستفسار أيضًا حول ما إذا كانت هناك زيادة متوقعة في الرواتب لهذا الشهر أم لا، ويأتي هذا التساؤل في سياق عودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، حيث يسعى الجميع لضمان استقبال هذا الفترة بالاستقرار المالي.

ومن هذا المنطلق، يسعى مقالنا اليوم لتقديم إجابات دقيقة وشافية لكل هذه التساؤلات، من أجل تزويد القراء بالمعلومات اللازمة والتوضيحات الشافية حول موعد صرف المرتبات وما إذا كانت هناك زيادة متوقعة في الرواتب لهذا الشهر، تابعونا عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمعرفة كل جديد.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

قد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن الموعد التي يتم من خلال صرف مرتبات شهر فبراير، وقد قام أيضًا بالإعلان عن صرف الحد الادنى الخاص لأجور موظفي الخدمة المدنية وذلك بنسبة 50% وذلك حتى يصل إلى 6000 جنيه، وبذلك يتم صرفه في شهر مارس المقبل وبذلك قد تم الإعلان عن الزيادة الخاصة للمعاشات بنسبة تصل إلى 15% حيث يستفيد منها أكثر من نسبة 13 مليون مواطن، وبذلك قد تم تخصيص عدد 74 مليار جنيه وتتمثل تلك المواعيد فيما يلي:

يكون اليوم الأول لصرف الرواتب في اليوم الموافق الخميس 22 من شهر فبراير 2024.

يتعين اليوم الثاني لصرف الرواتب بأنه يكون اليوم الموافق 24 من شهر فبراير 2024.

يأتي اليوم الثالث أنه يكون اليوم الموافق 25 من شهر فبراير 2024.

يكون اليوم الموافق 26 من شهر فبراير يومًا خاصًا لليوم الرابع لصرف المرتبات.

يأتي اليوم الخامس لصرف المرتبات في اليوم الموافق 27 من شهر فبراير.

الجدول الخاص بمواعيد صرف مرتبات شهر فبراير

يتعين الجدول الخاص لصرف الرواتب شهر فبراير فيما يلي،حيث نوع يختلف من شخصي لاخر ومن موظف لاخر تبعا للدرجه على الوظيفيه التي يكون عليها: