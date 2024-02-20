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أحمد جودة - القاهرة - خطوات استعادة كارت شحن عداد الكهرباء واستخراج بدل فاقد

يعاني البعض أحيانًا من مشاكل في بطاقة شحن عداد الكهرباء المسبقة الدفع، سواء بسبب فقدانها أو تلفها. ومع تطور التكنولوجيا، ابتكرت وزارة الكهرباء طرقًا جديدة لاستعادة هذه البطاقات، حيث تقدم مراكز التوزيع التابعة لها في الشركات المرتبطة بها خدمات لمعالجة هذه المشكلة.

وفي هذا الموضوع، سنستعرض خطوات استعادة كارت شحن عداد الكهرباء وكيفية الحصول على بديل له في حال فقدانه أو تلفه، بهدف توفير الحلول المناسبة للمستخدمين في مواجهة هذه الصعوبات.

خطوات استعادة كارت شحن عداد الكهرباء

لاستبدال بطاقة شحن عداد الكهرباء المفقودة أو التالفة، يتوجه المشترك مباشرة إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة له ويقدم طلبًا وليس من الضروري كتابة تقرير في هذه الحالة؛ يكفي تقديم إقرار كتابي يفيد بفقدان بطاقة شحن عداد الطاقة.

للحصول على بديل لبطاقة شحن العداد التالفة أو في غير مكانها، يقوم المشترك بإرسال الأوراق إلى شركة التوزيع الخاصة به وتتضمن هذه الأوراق بطاقة الرقم القومي وإيصال الشحن المسبق أو رمز المشترك وإقرار كتابي بفقد بطاقة العداد ويتم تقديم نفس الخدمة من قبل الفروع الأخرى لشركات توزيع الطاقة، إلا أنها تستغرق وقتا أطول.

يتم استكمال طلب الحصول على بطاقة شحن عداد كهرباء بدل فاقد أو تالف، ودفع التكاليف المطلوبة، ومراجعة الموظف المسؤول في شركة توزيع الكهرباء للمستندات المقدمة ويستغرق إصدار بطاقة الشحن وتفعيل العداد من 25 إلى 30 دقيقة عند اكتمال الأوراق وتقديمها ومراجعتها من قبل الموظف المختص في أعمال توزيع الطاقة.

بالإضافة إلى قيمة الشحن التي يرغبون بإضافتها على البطاقة، يجب على المشترك دفع رسوم إصدار بطاقة شحن جديدة بقيمة خمسة وثمانين جنيها ويمكن إعادة شحن أي رصيد بقيمة تتراوح من 50 إلى 10.000 جنيه.

استرجاع الأموال من كارت شحن عداد الكهرباء المفقودة

يقوم موظف أعمال التوزيع المسؤول بتسجيل الدخول إلى نظام العداد لتحديد المبلغ الموجود على البطاقة؛ وبعد ذلك سيتم تحويل الرصيد تلقائيًا إلى البطاقة الجديدة وإحدى فوائد عداد الدفع المسبق هو أنه يسمح لك بالتحكم في كمية الكهرباء التي تستخدمها، مما يخفض السعر.