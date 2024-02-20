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أحمد جودة - القاهرة - اعرف شروط التقديم.. الشهر العقاري يفتح أبوابه لـ 300 موظف جديد

بتوجيهات من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة في مصر، تعلن مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل عن فرص عمل جديدة متاحة للراغبين في الانضمام إلى صفوفها، وتتوافر هذه الفرص الوظيفية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة، حيث يُطلب من المتقدمين للوظائف الاطلاع على متطلبات التقديم والشروط الضرورية.

وسيتم توضيح هذه الشروط والمتطلبات بشكل مفصل عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، لتمكين الراغبين من الحصول على المعلومات الكافية للتقديم بنجاح لهذه الوظائف المتاحة.

ماهي الوظائف المتاحة في الشهر العقاري؟

كشفت دائرة التسجيل العقاري عن الفئات الوظيفية المطلوبة لتعزيز فريق عملها، مشيرة إلى حاجتها لضم نحو 50 مهندسًا في الدرجة الثالثة ضمن التخصصات الآتية:

مهندس برمجيات.

مهندس بناء.

مهندس الكترونيات واتصالات.

مهندس طاقة كهربائية.

مهندس جيوديسي.

وأفادت بضرورة توفير 250 فرصة عمل لمنصب محقق قانوني في الدرجة الثالثة، استنادًا إلى لوائح الخدمة المدنية التي أقرت في عام 2016 تحت الرقم 81 وفقًا للتشريعات القانونية.

موعد التقديم على وظائف الشهر العقاري

أعلنت الهيئة المركزية عن الفترة المحددة لبدء استقبال طلبات التقديم عبر بوابتها الإلكترونية للتوظيف، والتي تبدأ في الأول من مارس وتستمر حتى السادس عشر من الشهر ذاته.

شروط التقديم في وظائف الشهر العقاري

وللراغبين في التقدم للمناصب الشاغرة بالسجل العقاري، يجب توافر عدة معايير في المتقدمين كالتالي: