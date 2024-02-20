مندوب روسيا بمجلس الأمن يؤكد استمرار العنف بغزة وعدد الشهداء تجاوز 30 ألفا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 06:32 مساءً - قال المندوب الروسي بمجلس الأمن، إن العنف مستمر فى غزة للشهر الخامس وعدد المدنيين الشهداء تجاوز 30 ألفا، مضيفا أن مقتل كل هؤلاء المدنيين فى غزة يعد تقاعسا مخزيا وصمتا على جرائم القتل الجماعى.

وأضاف خلال كلمته بجلسة للتصويت على مشروع قرار جزائرى يطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة لأسباب إنسانية التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن واشنطن تمارس ازدواجية المعايير وتطالب بإعطاء الوقت من أجل إطلاق سراح المحتجزين لكنها تمنح فى الحقيقة الوقت لإسرائيل لقتل مزيد من الفلسطينيين.

وتابع أنه حتى الآن عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار لوقف إطلاق النار وواشنطن منعت وقف إطلاق النار 3 مرات، مضيفا أن المقترح العربى متوازن ويراعى ملاحظات الجميع غير أن وفد الولايات المتحدة يصر على عرقلة الأمر.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.