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أحمد جودة - القاهرة - خبر عاجل لذوي الاحتياجات : توزيع شقق فاخرة من الدولة المصرية.. سجل الآن

في الآونة الأخيرة أصبحت الجهات الحكومية والمنظمات ذات الصلة في العديد من الدول تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير السكن المناسب للمعاقين ومن بوابة تحقيق هذا الهدف تم تخصيص عدد من الشقق للمعاقين وتوفيرها بأسعار مخفضة وذلك لتحسين جودة حياة هذه الفئة الهامة من المجتمع.

طريقة التقديم على الشقق



واستعلاما عن حجز هذه الشقق لعام 2024 يمكن القيام به بطرق عدة، ومن أهمها زيارة الرابط الرسمي المخصص لهذا الغرض حيث يمكن للراغبين ملء استمارة الحجز وتقديم الوثائق المطلوبة للحصول على شقة بأسعار مخفضة للمعاقين وفيما يلي خطوات الاستعلام عن حجز شقق المعاقين لعام 2024

الدخول إلى الرابط الرسمي المخصص لحجز الشقق للمعاقين.

تعبئة استمارة الحجز بجميع البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، وبيانات الاتصال.



إرفاق الوثائق المطلوبة مثل شهادة الإعاقة وصورة منها وأي وثائق أخرى ذات صلة.

اختيار نوع الشقة المطلوبة والعدد المفضل للغرف.

تأكيد الحجز واستلام رسالة تأكيد الحجز عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.



التأكد من الشروط قبل التقديم

يجب الانتباه إلى أن عملية الحجز تخضع للشروط والأحكام المحددة من قبل الجهة المشرفة على توزيع الشقق للمعاقين وقد يطلب من المتقدمين إثبات بعض المعلومات قبل تأكيد الحجز هذا ويجب على الراغبين في حجز شقق المعاقين لعام 2024 الاطلاع على المعلومات المتوفرة على الرابط الرسمي ومراجعة الشروط والأحكام بعناية قبل بدء عملية الحجز، لضمان الحصول على شقة مناسبة وبأسعار مناسبة لهم.

شروط التقديم



يجب أن يكون صاحب الإعاقة الجسدية أو الذهنية من مواطني مصر.

يتوجب أن يكون عمر الفرد المعاق لا يقل عن 21 عامًا.

يجب أن تكون إعاقته مصنفة ضمن فئات الإعاقات البصرية الحركية أو الذهنية.

يجب أن يكون لدى الشخص المعاق بطاقة الخدمات المتكاملة والمعترف بها.