WATCH IT تطرح برومو مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز 3

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 07:29 مساءً - طرحت منصة WATCH IT برومو مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز، وهو الجزء الثالث من العمل، والذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فى الأعوام السابقة، وأصبح له جمهوره ليس فقط من الأطفال وإنما من الكبار أيضا، ومن المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل .

وفي هذا السياق قال محمد عدلى مؤلف المسلسل لـ اليوم السابع إن المسلسل في جزئه الثالث هو المرحلة الأهم في عمر العمل، حيث يشتبك العمل بشكل واضح مع أي محاولة لتزييف الهوية المصرية.

وأشار محمد عدلى إلى أن الأجزاء الأولى من المسلسل كانت تمهيدا عن الحضارة المصرية وتوثيقا لبعض الملوك والملكات، ثم يأتي الجزء الثالث الذي يشتبك بشكل واضح مع الحروب الخاصة بالهوية المصرية، حيث إنه طوال الوقت هناك حروب لسرقة الهوية المصرية وسرقة تاريخنا عن طريق أعمال درامية في منصات أو مقالات عالمية أو أوراق بحثية تنشر في مؤتمرات ليس لها أي دلائل تاريخية وغير حقيقية.

موضحا أن الجزء الثالث يدعم الحفاظ على الهوية المصرية ويؤكد على أنها ليست مجرد جنسية، وأن مصر لديها القدرة على تمصير من عاشوا على أرضها حتى لو لم يكونوا مصريين، مثل الاسكندر و كيلوباترا وغيرهما.

وأكمل عدلي حديثه بأن المسلسل يشارك فيه ريهام عبد الغفور وعصام السقا وعلاء مرسي وآخرون، والإشراف على المحتوى الدرامي للناقدة والكاتبة الصحفية علا الشافعي ، والكتابة على المسلسل بدأت من 10 شهور.

وأشار عدلي إلى أن المسلسل مغامرة إنتاجية محسوبة ورهان ناجح، مضيفا:" الحمد لله ربنا كرمنا وأصبح لنا جمهور"، موجها الشكر للشركة المتحدة على منح فريق العمل الفرصة، معبرا عن سعادته بالعمل مع المخرج محمد عيد وعلا الشافعي المشرفة على المحتوى الدرامي .