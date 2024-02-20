نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة أسوان: مجلس الدراسات العليا يفرض رؤيته لتطوير البحث العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انعقد اليوم مجلس الدراسات العليا برئاسة أ.د/ محمد عبدالعزيز مهلل عرابى، حيث تم اتخاذ قرارات هامة تعزز التفعيل العلمي وتطوير العملية التعليمية.

تم إعفاء الطلاب من تقديم الرسائل العلمية بالشكل التقليدي، واستحداث مقترح شامل لتعزيز البحث العلمي في المؤسسة، يأتي هذا في إطار التحولات الحديثة التي تهدف إلى تحفيز الإبداع وتسهيل مسارات الباحثين.

كما انعقدت جلسة لمناقشة قرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص احتساب البرنامج التأهيلي لتعلم اللغة الألمانية في دورات الترقية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مما يسهم في تطوير اللغات الأكاديمية المتاحة للأعضاء.

تركزت المناقشات أيضًا على مواضيع التسجيل وتشكيل لجان الإشراف للطلاب الدارسين في الدراسات العليا، مع التشديد على ضرورة إنشاء نظام إحصائي لجميع بيانات الطلاب لضمان الشفافية والتقييم الفعّال.

في سياق آخر، تمت مناقشة قضية تسجيل الهيئة المعاونة لدرجة الدكتوراه في شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة بجامعة أسوان، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات الطلاب وتحسين جودة التعليم العالي.