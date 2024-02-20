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وزير الأوقاف يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أ. د / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 20/2/ 2024م أ. د / صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية لبحث التعاون المشترك وإتاحة الاستعلام اليوم عن نتيجة الاختبار الشفوي لمسابقة الأئمة ٢٠٢٣م.
من جانبه أكد الدكتور/ صالح الشيخ أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أتاح التظلمات عن نتيجة الاختبار في مسابقة الأئمة ٢٠٢٣م على موقع بوابة الوظائف الحكومية.
وللاطلاع على نتيجة مسابقة الأئمة اضغط على الرابط التالي:
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

وزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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