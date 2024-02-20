نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل أ. د / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 20/2/ 2024م أ. د / صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية لبحث التعاون المشترك وإتاحة الاستعلام اليوم عن نتيجة الاختبار الشفوي لمسابقة الأئمة ٢٠٢٣م.

من جانبه أكد الدكتور/ صالح الشيخ أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أتاح التظلمات عن نتيجة الاختبار في مسابقة الأئمة ٢٠٢٣م على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وللاطلاع على نتيجة مسابقة الأئمة اضغط على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx