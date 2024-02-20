الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 08:33 مساءً - حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت خلال تصريحات تليفزيونية بالتليفزيون المصري: هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وتكون الأجواء شديدة البرودة، وفارق الحرارة بين ساعات النهار والليل يتجاوز ما بين 10 إلي 15 درجة مئوية.

ولفتت إلي أن الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر ستكون الظاهرة الجوية المؤثرة خلال الأيام المقبلة علي أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلي انخفاض الرؤية الأفقية.

وأشارت إلي أنه من المتوقع وجود ارتفاعات في قيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار الأيام المقبلة، وتصل العظمى إلي 24 درجة علي القاهرة الكبرى مطلع الأسبوع المقبل.

وشددت علي ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة ساعات الليل مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنها:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 18

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 15

نخل: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 18

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24