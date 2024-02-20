القاهرة الإخبارية: مندوب مصر بمجلس الأمن يناشد جميع الدول بوقف إطلاق النار فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 08:34 مساءً - قال مندوب مصر بمجلس الأمن السفير أسامة عبد الخالق: "إننا نشكر الجزائر على تقديم مشروع القرار، ونعبر عن المزيد من الإحباط وخيبة الأمل جراء عرقلة الولايات المتحدة".

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، قائلا: "أليست تقارير منظمة الصحة العالمية حول الكارثة الإنسانية بـ غزة بكافية لتقنع الوفد الأمريكي بالتصويت لصالح وقف إطلاق النار؟"

وتابع: "نتفاوض وتتوسط بمنتهى الجدية لسرعة إطلاق المحتجزين والأسرى الفلسطينيين والدفع بمزيد من المساعدات لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، أناشدكم جميعا أوقفوا إطلاق النار الآن".

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.