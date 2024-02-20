نجم الريال يتصدر.. محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين فى الدوريات الخمس الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 08:34 مساءً - تواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى بعد انتهاء مباريات الأسبوع الماضي محتلًا مكانة مرموقة بين لاعبي الدوري الإنجليزي عقب تألقه اللافت من ليفربول في المباراة الأولى بعد العودة من الإصابة التي تعرض لها في منافسات أمم أفريقيا الماضية التي أقيمت بكوت ديفوار.محمد صلاح يتألق

وكشفت شبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم العالمية عن قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى والتي تصدرها النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني.

وتواجد محمد صلاح في المركز السابع بين أفضل اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى بعدما عاد الى المشاركة متقدمًا مركزًا عن آخر تصنيف في الأسابيع الماضية من قبل شبكة التحليل العالمية.

محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين فى الدوريات الخمس الكبرى

جود بيلينجهام (ريال مدريد): 8.11 درجة

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 8.05 درجة

رودري (مانشستر سيتي): 7.96 درجة

ليروي ساني (بايرن ميونخ): 7.85 درجة

جريمالدو (باير ليفركوزن): 7.81 درجة

هاري كين (بايرن ميونخ): 7.80 درجة

محمد صلاح (ليفربول): 7.77 درجة

سيمونز (لايبزيج): 7.76 درجة

دينيز أونديف (شتوتجارت): 7.73 درجة

بوكايو ساكا (أرسنال): 7.72 درجة

أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى

وتألق محمد صلاح مع نادي ليفربول بعدما حل بديلًا فى نهاية الشوط الأول من المباراة واستطاع تسجيل هدف وصناعة آخر أمام برينتفورد ليضمن الريدز البقاء على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الدوري الإنجليزي تعليقًا على فيديو يتضمن كل ما قدمه محمد صلاح في المباراة: يبدو الأمر وكأنه لم يكن بعيدًا أبدًا.. أداء مؤثر من مقاعد البدلاء لمحمد صلاح، بما في ذلك هدف وتمريرة حاسمة".

شارك صلاح بديلا في الدقيقة 44 من المباراة بعد دخوله بدلا من البرتغالي ديوجو جوتا والذي تعرض للإصابة.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف ارسنال.

وتواجد المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة أفضل لاعبى قارة أفريقيا فى القرن الـ21، وفقا لتقرير الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاءات كرة القدم "iffhs".